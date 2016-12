Loretta percebe que Carol gosta de Cesar

10:10 · 27.12.2016

Depois que Mario (Bruno Gagliasso) resolveu dar uma chance para Loretta (Claudia Ohana), os dois agora se esforçam para manter uma relação mais amistosa. ( Globo/Paulo Belote )

Depois que Mario (Bruno Gagliasso) resolveu dar uma chance para Loretta (Claudia Ohana), os dois agora se esforçam para manter uma relação mais amistosa. Ela aproveita a oportunidade para tentar ganhar a confiança do filho. Depois de notar uma certa melancolia em Carol (Maria Joana), a enfermeira comenta com Mario. “Essa menina, a mãe do seu filho... Tenho a impressão de que, apesar do seu apoio, ela se sente muito sozinha. Carente”, observa. Mario explica que o namoro deles foi curto. “A gente terminou, mas ela estava grávida, eu assumi, claro. E tô feliz de ter uma filha”. Loretta, então, solta a bomba. “Acho que ela devia tocar a bola pra frente. De repente com o César (Rafael Cardoso)... Ela gosta dele. Percebi logo. Se não rolou ainda... vai rolar”, aposta.

Chocado com a novidade, Mario quer saber se Loretta sabe de algo a mais. “Eu estive na pousada e senti um clima. Eu nem conheço a Carol direito, mas pelo modo como ela falou do César. Sabe quando o olhinho brilha?”, sugere. Para a enfermeira, Carol negou qualquer interesse em Cesar. “Ela negou, com muita veemência. Veemência demais. Disse que tava grávida de você, e que você é “um homem difícil de esquecer”. Mas não sei, não me convenceu”, explica.

Mario fica nervoso só com a possibilidade de ter Cesar como padrasto de sua filha. “Você chegou agora, não sabe de nada, mãe. Ele faz de tudo pra me separar dela e conseguiu! Olha, ninguém acredita em mim, mas esse cara é um canalha, mau caráter e eu não vou deixar a minha filha ter um padrasto desse!”. Loretta então aconselha o filho a se casar com Carol. “Antes dela se envolver mesmo com o César. Porque eu já te disse. Senti alguma coisa no ar. Uma eletricidade. E eu não costumo me enganar nessas coisas”, garante.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de quarta-feira, dia 28. Sol Nascente é uma novela de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer com direção artística de Leonardo Nogueira.