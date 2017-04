Livian Aragão fala sobre atuar ao lado do pai em novo filme

18:06 · 14.01.2017 / atualizado às 18:09

Livian e Renato Aragão durante pré-estreia de novo filme ( Foto: Reprodução/Instagram )

Durante pré-estreia do filme "Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood", o Ego falou com Livian Aragão, filha de Renato Aragão, que atuará ao lado do humorista no cinema.

"Trabalhar com meu pai é sempre como se fosse a primeira vez. Não importa se já fizemos outros filmes, quando entro com ele no set parece ser nossa primeira vez. E, claro, a cada trabalho me cobro mais, tenho uma exigência maior pela experiência que vou ganhando", disse.

A atriz afirma que existe uma responsabilidade de colocar para frente o trabalho da família, mas que entende que o seu trabalho não deve se focar no humor.

"Eu sei que sou diferente dele e não vou seguir o mesmo caminho, do humor. Quero sim honrar o nosso sobrenome, mas se existe alguma cobrança ou comparação entre nós isso é por parte das pessoas e não por minha parte. Escolhemos caminhos parecidos e eu quero fazer o meu melhor", contou ao Ego.

No filme, Livian interpreta a jovem Luiza e terá cenas de beijo. "Meu pai fala que tem ciúmes, mas eu acho mesmo que tudo isso faz parte de um grande charme que ele faz (risos). Ele é até tranquilo. Se não eu não estaria no filme dele com essa cena, né?", disse.

Com apenas 17 anos, Livian Aragão traz no currículo uma série de trabalhos na TV e no cinema. Além de participar de diversos longas-metragens ao lado do pai, Livian também atuou na novela “Flor do Caribe” e na última temporada de “Malhação”.

“Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood” é o 50º filme de Renato Aragão e estreia nos cinemas dia 19 de janeiro.