Lionel Messi será pai pela terceira vez

12:58 · 15.10.2017 por AFP

Em foto publicada no Instagram com Lionel Messi e os dois filhos tocando a barriga de Antonella Roccuzzo, a esposa do capitão da seleção argentina confirmou neste domingo que espera o terceiro filho do casal.

"Família de cinco", foi a legenda escolhida para acompanhar a imagem.

Antonella confirmou a notícia no mesmo dia que a Argentina comemora o dia das mães.

O casal já tem dois filhos: Thiago, de quatro anos, e Mateo, de um.

Messi e Antonella se casaram em Rosário, cidade natal dos dois, no dia 30 de junho.