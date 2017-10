Letícia Sabatella afirma ter sido assediada por José Mayer

13:35 · 08.04.2017 / atualizado às 14:03

Letícia já contracenou com Mayer em uma minissérie e uma novela ( Foto: Reprodução )

A atriz Letícia Sabatella afirmou em entrevista que também foi assediada pelo ator José Mayer. Ela já havia defendido a figurinista Susllem Tonani, também vítima de assédio pelo ator nos bastidores da TV Globo, em postagem nas redes sociais. As informações são da Revista Veja Rio.

“Quando li o relato da Su, que não conheço, eu me compadeci imediatamente. Senti o que ela sentiu, e sabia que ela não estava mentindo. Também já tinha passado por uma experiência parecida com o Zé Mayer, que foi alertado de maneira amigável”, relatou a atriz que já contracenou com o ator na minissérie Agosto (1993) e na novela Páginas da Vida (2006).

Apesar disso, Letícia acredita que Mayer pode ter realmente mudado de atitude após a divulgação do relato da figurinista. “Eu, sinceramente, me comovi com o pedido de desculpas dele. Sei o grande artista que ele é, sensível, capaz de uma transformação”, disse.

Segundo a atriz, “precisamos do exemplo de uma pessoa capaz dessa reflexão, e o Zé pode ser esse exemplo. Não estou querendo endeusar nem demonizar ninguém. Mas podemos fazer do limão uma limonada”.