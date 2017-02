Letícia Lima assume namoro com Ana Carolina

10:36 · 02.02.2017 por Estadão Conteúdo

Leticia Lima e Ana Carolina

Letícia Lima falou pela primeira vez sobre seu namoro com a cantora Ana Carolina. Capa da edição de fevereiro da revista VIP a atriz disse ter "deixado acontecer" e hoje sente que seu coração está preenchido.

"Me senti atraída por uma mulher e não hesitei. Deixei acontecer. Meu coração está muito bem alimentado. A gente nunca falou sobre nosso relacionamento, mas também nunca evitou. Precisa falar o quê? Sobre algo que é tão natural?", questionou a atriz.

Letícia Lima integrou o Porta dos Fundos e foi casada com Ian SBF, um dos sócios do grupo. O relacionamento chegou ao fim em 2014 e, no ano seguinte, a atriz passou a ser fotografada com frequência ao lado de Ana Carolina.