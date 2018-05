Léo Santana grava vídeo de 'Arrasta' com Gloria Groove

16:00 · 09.05.2018 por Folhapress

'Arrasta' vai ser a primeira vez que Gloria Groove trabalham juntos em uma música ( Foto: Instagram/reprodução )

O cantor Léo Santana compartilhou com seus seguidores imagens da gravação do clipe de "Arrasta", música de Gloria Groove que tem participação do baiano. A canção estava gravada desde abril deste ano e os takes do vídeo foram feitos nesta terça (8) no Rio de Janeiro.

"A Gloria é incrível, nossa sintonia foi muito bacana. O clipe que vai ficar maravilhoso! Fazer parte desse clipe ao lado de uma artista tão talentosa e admirada é muito bom!", comentou o cantor.

Nas imagens compartilhadas por Léo, é possível ter uma ideia do visual dos cantores: colorido e com estampas animais, mas sem perder a classe (o tênis do baiano, por exemplo, é da grife Versace). "Um bom dia bem basiquinho", brincou ele na legenda.

Groove, conhecida pelo hit "Bumbum de Ouro", também agitou seus seguidores com a novidade. "Com certeza vem mais um tiro por aí. Esses dois juntos?", "Um feat desses, bicho", "Alguém segura ela por favor, está sem limite nenhum", comentaram os seguidores.