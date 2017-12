Larissa Manoela assume namoro com o ator Leo Cidade

22:08 · 18.12.2017 por Folhapress

Na foto, Larissa Manoela aparece ao lado do namorado Leo Cidade, na companhia de Oster Cidade e Marselli Cidade ( Foto: Instagram/reproduçao )

A cantora e atriz do SBT, Larissa Manoela, 16, assumiu nesta segunda-feira (18) o namoro com o ator Leo Cidade após os dois aparecem de mãos dadas em uma foto aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A imagem do novo casal foi compartilha por Oster Cidade em sua conta no Instagram. "A gente se conhece há algum tempo, acabamos nos conhecendo melhor e hoje estamos juntos e felizes", disse Larissa Manoela, em entrevista "Caras Digital".

Antes de Leo Cidade, a atriz namorou os atores Thomaz Costa, João Guilherme e Matheus Chequer. O relacionamento com Thomaz Costa terminou em agosto passado.

Larrisa Manoela no cinema

Ao lado de Ingrid Guimarães, Larissa Manoela participa do filme "Fala Sério, Mãe!", inspirado na obra homônimo da escritora Thalita Rebouças. O longa narra a relação conturbada entre Ângela e Malu, mãe e filha, que compartilham medos, frustrações, amizade e parceria.

"É importante fazer um filme que mãe e filha possam ver juntas e gostar do que assistem. Propuseram que tirássemos fotos uma da outra. Dançamos muito juntas, pintamos o cabelo no mesmo salão. O mais legal é que aprofundamos essa relação, de mãe e filha, e levamos para o filme muita coisa improvisada", disse Ingrid, em entrevista a Bial no programa "Conversa com Bial".