Lady Gaga rouba a cena com look brilhante no show de intervalo do Super Bowl

09:43 · 06.02.2017 por Estadão Conteúdo

Nem Patriots, nem Falcons. Quem brilhou no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que aconteceu no domingo, 5, foi Lady Gaga. Durante o tradicional show do intervalo, a cantora fez uma apresentação de 13 minutos com seus maiores sucessos.

O figurino foi um espetáculo à parte. Gaga começou a apresentação no alto do NRG Stadium, em Houston, usando body de mangas longas (e ombreiras) todo bordado com pedras espelhadas com botas de cano longo do mesmo material. O look todo foi assinado pela estilista, e amiga pessoal de Gaga, Donatella Versace.

Para completar o visual, uma maquiagem que pode ser copiada no próximo bloco de carnaval, com pedras ao redor dos olhos.

Para cantar 'Just Dance', seu primeiro hit, Gaga vestiu uma jaqueta dourada de spikes que lembra os figurinos usados no começo da carreira.

O formato do show, sem participações especiais, dificultou a troca de roupas, que aconteceu só uma vez, no encerramento da apresentação.

Antes do hit 'Bad Romance', Gaga apareceu com calcinha e top que lembra a proteção dos ombros usada jogadores de futebol americano, ambos cravejados de strass. A maquiagem de pedras não estava mais lá.