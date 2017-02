Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

13:29 · 06.02.2017 / atualizado às 13:30 por Estadão Conteúdo

Lady Gaga fará um show no Brasil este ano, no dia 15 de setembro no Rock in Rio.

A informação foi confirmada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã desta segunda-feira, 6.

"Interrompemos a nossa programação por motivos de LADY GAGA NO ROCK IN RIO!!", diz um tweet da Universal Music BR, na manhã desta segunda-feira, 6.

Na aba "tour" do site oficial da cantora também aparece a data confirmada. É a única apresentação de Lady Gaga na América do Sul, por enquanto.