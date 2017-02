13:59 · 04.02.2017 / atualizado às 14:19

Lady Gaga conviou também os fãs a ouvir o novo CD dela, intitulado Joanne ( Foto: Reprodução/Facebook )

Durante toda esta semana Lady Gaga está fazendo uma espécie de contagem regressiva para a apresentação que ela fará no Super Bowl, no próximo domingo (5).

Em uma postagem, em português, neste sábado (4), em seu Facebook, a cantora utilizou o bordão da dupla Simone e Simaria "Chora não Coleguinha" e citou ainda a última música de trabalho da dupla "Loka" - que tem participação de Anitta: "A espera acabou e você vai ficar loka com a maior performance deste fim de semana". A publicação faz parte da contagem regressiva da cantora para o Super Bowl. Lady Gaga conviou também os fãs a ouvir o novo CD dela, intitulado Joanne.

Veja a postagem completa:

Super Bowl

O Super Bowl é um jogo do campeonato da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que decide o campeão da temporada. É o maior evento desportivo dos Estados Unidos e contém a maior audiência televisiva do país. Durante o intervalo do Super Bowl tem o tradicional Halftime Show - como é conhecido o show do intervalo -, onde atrações conhecidas internacionalmente fazem apresentações.

Neste ano a atração principal será a cantora Lady Gaga. Em anos anteriores, o Halftime Show trouxe atrações como Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry e Red Hot Chili Peppers.