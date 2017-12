Kirsten Dunst, 'Mary Jane' de Homem-Aranha, está grávida do primeiro filho

21:48 · 13.12.2017 por Folhapress

Kirsten Dunst está noiva de Jesse Plemons. E o casal pretende se casar em 2018 ( Foto: Instagram/reprodução )

A atriz Kirsten Dunst, 35, conhecida por sua atuação como Mary Jane na trilogia de "Homem Aranha" (2002-2007) e mais recentemente por sua participação na série "Fargo", em 2016, está esperando seu primeiro filho.

Noiva do ator Jesse Plemons, 29, a gravidez de Dunst foi revelada nesta quarta-feira (13) pelo site da revista "Us Weekly". O casal está junto desde a gravação da segunda temporada de "Fargo" quando os dois interpretaram marido e mulher.

Dunst e Plemons anunciaram o noivado no início de 2017 e pretendem se casar no final do primeiro semestre de 2018 em Austin, no Texas (EUA). Segundo o site, a atriz já teria confidenciado a gravidez a amigos próximos, como os estilitas Kate and Laura Mulleavy.

Eles serão os responsáveis por elaborar o vestido de casamento de Dunst. "Não posso imaginar não fazê-lo", disse Kate à revista, na estreia de "Woodshock", em Los Angeles, em setembro passado.

Jesse Plemons já atuou em diversos filmes e seriados, como "Breaking Bad" e "Fargo". Companheiro de Plemons em "Friday Night Lights", Zach Gilford afirmou que estará no casamento do amigo. "Definitivamente vou estar no casamento dele. Conheci sua noiva e é um desses casais que você sente que eles são as melhores versões de si mesmos quando estão em torno de si".