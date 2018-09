Kim Kardashian publica foto da filha caçula com primas

15:33 · 15.09.2018

"Lindas princesas", disse uma internauta. "Você deve ser a mãe mais feliz", disse uma internauta. "O trio que estamos aguardando", afirmou mais um ( Foto: Reprodução/Instagram )

Kim Kardashian, 37, publicou nesta sexta-feira (14), em suas redes sociais uma foto rara de sua filha mais nova, Chicago West, com as primas, True e Stormi. "Trigêmeas", brincou a socialite, já que as três nasceram com diferença de meses.

As três caçulas da família Kardashian-Jenner nasceram neste ano: Chicago, filha de Kim com o rapper Kanye West, em janeiro; Stormi, filha de Kylie Jenner com o rapper Travis Scott, em fevereiro; e True, filha de Khloe Kardashian com o jogador de basquete Tristan Thompson, em abril.

Kim já afirmou que não usa o nome inteiro da filha mais nova e prefere chamá-la apenas de Chi. A socialite, casada desde 2014 com Kanye West, ainda tem dois filhos com o rapper: North, 5, e Saint, 2.

No último final de semana, Kim respondeu a um comentário da irmã Kourtney durante o programa Keeping up With the Kardashians, do canal E!, e disse que não gosta de ter bumbum grande. "Eu choro todos os dias por conta disso", disse ela.

A afirmação foi recebida com surpresa e descrença pelos fãs, já que a socialite costuma postar fotos de biquíni e usar roupas que destaca, suas curvas: "Parece mentira! Ela está chorando porque seu bumbum a deixou rica. Lágrimas de felicidade", comentou uma internauta. "Então tire os implantes", rebateu outro.