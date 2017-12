Khloé Kardashian confirma estar grávida

22:30 · 20.12.2017 por Folhapress

O post foi feito no Instagram oficial da celebridade ( Foto: Instagram/reprodução )

Uma das estrelas de "Keeping Up with the Kardashians" (E!), Khloé Kardashian, 33, confirmou na noite desta quarta-feira (20) que está esperando seu primeiro filho. Ela namora o jogador de basquete Tristan Thompson, 26.

"Tristan, obrigada por me amar do jeito que você faz! Obrigada por me tratar como uma rainha! Obrigada por me fazer sentir linda em todas as fases! Tristan, acima de tudo, obrigada por me fazer uma mamãe! Você fez essa experiência ser ainda mais mágica do que poderia imaginar! Nunca esquecerei o quão maravilhoso você esteve comigo durante este tempo! Obrigada por me deixar tão feliz, meu amor!", escreveu Kloé na legenda da foto, em seu Instagram.

A especulação em torno da gravidez de Khloé já durava alguns meses quando diversos veículos americanos afirmavam que ela e as duas irmãs - Kim, 37, e Kylie, 20 - estavam grávidas. Contudo, apenas Kim havia confirmado a gravidez.

Kloé também afirmou que ser mãe é um dos seus maiores sonhos. "Meu maior sonho aconteceu! Teremos um bebê! Estava esperando e me perguntando, mas Deus tinha um plano o tempo todo. Ele sabia o que estava fazendo. Eu simplesmente tinha que confiar nele e ser paciente. Ainda não posso acreditar que nosso amor criou vida!"

Khloé e Tristan eassumiram seu relacionamento em setembro de 2016. Ela falou sobre a possibilidade de começarem uma família durante o último episódio da 13ª temporada do reality.

"Ele quer ter cerca de cinco ou seis filhos comigo e isso é adorável", disse ela. "Nós poderíamos começar com um e crescer a partir daí. Mas agora que não estou mais tomando anticoncepcionais essa ideia é assustadora. É um grande passo."

A matriarca da família, Kris Jenner, 61, já havia insinuado que Khloé estaria grávida em entrevista ao site "Entertainment Tonight". Na ocasião, ela afirmou estar muito feliz pela filha, sem dar mais detalhes.

Por fim, Kloé agradeceu a todos pelo amor e boas vibrações e que manteve isso apenas entre a família e os amigos mais próximos. "Sei que estamos mantendo isso sem silêncio, mas queríamos curtir a gravidez e manter em segredo entre nossa família e amigos íntimos até o máximo que pudéssemos. Agradeço a todos pela compreensão."