Kéfera faz piada sobre Deus e responde onda de críticas

13:54 · 13.01.2017 / atualizado às 15:16

"Essa é minha personalidade, aceitem vocês ou não", argumentou Kéfera - Foto: Reprodução

O vídeo mais recente que Kéfera postou em seu canal no Youtube, na terça-feira, dia 10, está causando polêmica. Ao falar sobre mulheres que sempre estão lindas a youtuber faz uma piada sobre a criação delas por Deus.

"Tem aquelas meninas… Deus, com todo o respeito, vou falar um negócio que o Senhor talvez fique um pouquinho chateado comigo, mas é com todo o respeito, porque eu te considero mó brother, entendeu? Então, tem mulheres que parece que Deus estava batendo punheta (quando criou)", diz a youtuber na gravação.

Na descrição do vídeo, Kéfera pede que os internautas deem opinião: "Conta pra mim nos comentários o que você achou". No entanto, no momento, os comentários estão bloqueados.

Na noite desta quinta-feira (12), a youtuber usou o Snapchat para responder ao comentários negativos. "Tá rolando todo um mimimi por causa da piadinha que eu fiz com Deus no meu último vídeo. Em primeiro lugar, Deus é meu brother. Em segundo lugar, a maioria dos cristãos que estão lá me xingando, projetando tanto ódio, desejando até minha morte… Queria agora eu jogar uma pergunta pra vocês, foi isso o que Deus ensinou para vocês, desejar a morte do irmãozinho?", questionou.

"Eu tô sentindo cheirinho, sabe do quê? Ignorância. Cuidem das suas próprias vidas porque o Deus que você tá defendendo olha pra essência da pessoa e Ele sabe que eu não sou uma pessoa ruim e que eu to bem longe de ser. E não é uma piadinha com Ele porque, assim, a minha oração não é decoradinha, porque eu trato Ele como um amigo, que é o que eu sei que Ele é meu. É assim que eu sinto que Deus é", disse.

"Essa é minha personalidade, aceitem vocês ou não. Eu não vou ficar pedindo perdão pra ninguém. Vocês que dizem 'Deus castiga' quem vocês acham que Deus é? No meu ponto de vista, eu não desrespeitei Deus. Eu não devo desculpa para ninguém. Se alguém se sentiu ofendido ou desrespeitado, eu sinto muito e é só isso, eu só lamento."

Veja o vídeo: