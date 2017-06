15:20 · 09.06.2017

Justin Bieber continua emplacando parcerias musicais

Depois de ser anunciada no início dessa semana, a música "2U", parceria inédita de Justin Bieber e David Guetta, foi revelada para o público.

Para iniciar a divulgação do single, a canção ganhou um vídeo no canal de Guetta no Youtube com as modelos Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Romee Strijd, Martha Hunt, Sara Sampaio e Elsa Hosk, da Victoria's Secret, dublando o novo hit.

O vídeo já ultrapassou 2.5 milhões de visualizações em menos de 24h.

Assista: