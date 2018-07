Justin Bieber e Hailey Baldwin estão noivos, diz site

16:22 · 08.07.2018

A informação sobre o noivado ainda não foi confirmada pela assessoria de Hailey ou de Bieber ( Foto: reprodução/Instagram )

O cantor Justin Bieber teria pedido a modelo Hailey Baldwin em casamento na noite de sábado (7), durante viagem às Bahamas. Ainda sem confirmação da assessoria de ambos, a informação é de que o noivado foi oficializado no hotel onde eles estavam hospedados.

Segundo duas mulheres, que afirmaram ao TMZ que estavam no local, o casal estava dançando salsa no restaurante quando os seguranças de Bieber pediram para que todos guardassem os celulares. Eles teriam dito que "algo especial estava prestes a acontecer".

Após os rumores, uma postagem feita pelo pai de Justin, Jeremy Bieber, reforçou a teoria sobre o noivado. No Instagram, ele postou uma foto do cantor pop com a legenda: "Orgulho é eufemismo! Animado para o próximo capítulo!".

Justin e Hailey retomaram o relacionamento cerca de um mês atrás, logo após o término entre o canadense e Selena Gomez.