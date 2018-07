21:11 · 09.07.2018 / atualizado às 21:16 por Folhapress

Justin Bieber se declarou à noiva, Hailey Baldwin, em sua primeira publicação nas redes sociais após pedi-la em casamento. Em mensagem apaixonada, o cantor canadense contou ter pedido a namorada em noivado em 7 de julho e prometeu colocar a amada sempre em primeiro lugar em sua vida.

"Eu ia esperar um pouco para dizer qualquer coisa, mas a palavra viaja rápido. Ouça claramente, Hailey. Estou muito apaixonado por você! Estou tão comprometido em passar minha vida conhecendo cada parte de você, amando você pacientemente e gentilmente. Prometo levar nossa família com honra e integridade, deixando que Jesus, através de seu Espírito Santo, nos guie em tudo o que fazemos e em todas as decisões que tomamos", escreveu Bieber no Instagram.

"Meu coração é completamente seu, e eu sempre te colocarei em primeiro lugar! Você é o amor da minha vida, Hailey Baldwin, e eu não gostaria de amar mais ninguém. Você me faz muito melhor, e nós elogiamos um ao outro tão bem! Não posso esperar para viver a melhor época da minha vida! É engraçado porque agora com você tudo parece fazer sentido!", continuou.

"O tempo dos deuses é literalmente perfeito. Ficamos noivos no dia 7 do mês 7. Sete é o número da perfeição espiritual, é verdade, pesquisem! Não é louco? A propósito, eu não planejei isso, de qualquer maneira", completou o cantor.

Segundo o site norte-americano TMZ, Bieber pediu em casamento Hailey Baldwin, filha do ator Stephen Baldwin, durante uma viagem para as Bahamas. Duas pessoas afirmaram à publicação que viram o cantor pop fazer o pedido na frente de todos que estavam no resort. Outra fonte mais próxima do jovem casal confirmou que eles ficaram noivos no final de semana.

Um vídeo do casal dançando no Caribe, no suposto dia em que eles ficaram noivos, caiu nas redes sociais.

Justin e Hailey aparecem juntos a todo momento desde quando começaram a namorar no último mês. Eles já tinham ficado juntos anteriormente, e então voltaram a se apaixonar depois que Justin e Selena Gomez se separaram.