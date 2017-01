Júlia Rabello fala pela primeira vez sobre a separação de Marcos Veras

16:28 · 21.01.2017

Júlia Rabello garante que o processo de separação de Marcos Veras foi tranquilo

No fim do ano passado, Júlia Rabello e Marcos Veras anunciaram o fim do casamento. A notícia veio depois de 12 anos de relacionamento.

Atualmente no ar na pele de Marisa, da novela "Rocky Story", Júlia falou pela primeira vez sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa entre as gravações.

"Tenho uma relação muito boa com o Marcos, a gente teve um casamento muito feliz e admiro muito a parceria que a gente ainda tem. Somos muito coerentes com tudo, esse tipo de coisa não se acaba fácil, se transforma. Foi um processo de respeito e carinho, a gente é muito tranquilo, reservado, mesmo antes das pessoas terem interesse por conta do nosso trabalho. A gente separou no mesmo ano da Fátima Bernardes e do William Bonner, do Brad Pitt e da Angelina. Mesmo que eu quisesse. não iria aparecer muito", brincou a atriz de 35 anos.

Segundo o site O Fuxico, a atriz continua com o sonho de ser mãe e não descarta adoção. "A maternidade é muito importante pra mim, entendo que é muito novo fazer a escolha se a pessoa que ou não ser mãe. Eu tenho vontade e acho uma experiência muito bonita e entendo perfeitamente quem opta por não ser mãe. É muito difícil, de muita generosidade porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu trabalho com interpretação desde os nove anos, e só vim ser conhecida pelo grande público lá pelos 30. Quando começou a abrir as portas, quis aproveitar essa onda. Ainda tenho vontade, tenho tempo, ainda estou pra jogo, tenho o tempo biológico", disse.