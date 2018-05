José Loreto mostra os pezinhos da filha recém-nascida

12:14 · 02.05.2018 por Folhapress

Bella é fruto do casamento de Loreto e Débora Nascimento, e nasceu há duas semanas ( Foto: reprodução/Instagram )

José Loreto encheu o Instagram de fofura nesta quarta-feira (2) ao compartilhar uma foto dos pezinhos da filha, Bella. A menininha, fruto do casamento do ator com Débora Nascimento, nasceu há duas semanas. "Família", legendou ele.

Os seguidores de Loreto se derreteram pelo clique. "Lindeza esses pezinhos", escreveu um. "Que amor essa foto", comentou outro. "Já já vira um pãozinho", brincou mais um.

Primeira filha de Débora Nascimento e José Loreto, Bella veio ao mundo no dia 14 de abril. O ator compartilhou uma foto do parto em que aparece segurando a mão da mulher. "Um nó de amor que originou uma vida Bella", disse ele, que estava usando um avental do hospital escrito "Eu sou papai".

Para receber a filha, Débora e José montaram um quartinho montessoriano. A filosofia adotada pelos atores para o local foi criada pela italiana Maria Montessori e a ideia é enfatizar a estética lúdica, já que o aprendizado e a conquista de autonomia também se dão por meio de brincadeiras. Para estimular o desenvolvimento, tudo fica ao alcance da criança e ela fica livre para se locomover em um espaço que é dela.