Joelma lança clipe com participação de Ivete Sangalo

14:34 · 13.01.2017 / atualizado às 15:23

O vídeo foi extraído do novo trabalho da cantora, o DVD gravado em novembro de 2016 - Foto: Reprodução

Joelma segue carreira solo com o lançamento do clipe e single de “Amor Novo”, que teve a participação da cantora Ivete Sangalo. O vídeo foi extraído do novo trabalho da cantora, o DVD gravado em novembro de 2016, na casa de shows Coração Sertanejo, em São Paulo, que teve ingressos esgotados dois meses antes da gravação.

O primeiro DVD de Joelma contou com a participação de Solange Almeida, na canção “Avante” , e de Ivete Sangalo em “Amor Novo”. Na faixa, “O Amor de Deus”, Joelma também teve a participação dos três filhos, Yago, Yasmim e Natália. A produção musical ficou por conta de Antônio Mariano, o Tovinho.

Segundo a cantora, a noite de gravação do DVD foi um divisor de águas em sua carreira, um dos momentos mais marcantes de uma artista que saiu de Belém do Pará e conquistou fãs de todas as regiões do Brasil.

No início de 2016, Joelma estreou sua carreira solo com o lançamento do seu primeiro EP digital, com quatro canções inéditas, “Não Teve Amor”, “Ai Coração”, “Se Vira Aí” e “A página virou”. Em maio, a cantora lançou seu primeiro álbum solo, “Joelma”, com 14 faixas, sendo 11 inéditas e duas delas em espanhol. Em seguida, lançou outro EP, intitulado “Assunto Delicado”, uma composição de Maraisa, Juliano Tchula e Marília Mendonça, que já dava uma pequena amostra do que seria o seu primeiro DVD. Também integram o EP “Partiu”, “Menina requebrado” e “Mulher não chora”.

Assista ao clipe: