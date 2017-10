Joe Jonas e Sophie Turner, atriz de Game of Thrones, ficam noivos

16:43 · 15.10.2017 / atualizado às 17:27 por Estadão Conteudo

O casal assumiu o namoro publicamente este ano ( Foto: Reprodução )

O cantor Joe Jonas, vocalista da banda DNCE, e a atriz Sophie Turner, que interpreta Sansa na série da HBO Game of Thrones, vão se casar e o anúncio foi feito pelo casal no Instagram, neste domingo (15). Sophie e Jonas publicaram a mesma foto em seus perfis, Turner com a legenda 'eu disse sim', enquanto ele escreveu 'ela disse sim'.

A imagem mostra a mão de Sophie com o anel de noivado por cima da mão de Joe. Nos comentários, fãs elogiaram o casal e se mostraram curiosos para saber quando será o casamento, informação ainda não divulgada pelo casal.

Juntos há quase um ano, os dois são bem discretos em relação ao relacionamento e assumiram o namoro publicamente em 2017.

Subindo ao altar

Joe será o segundo da banda Jonas Brothers, que era formada por seus irmãos, a se casar. O primeiro foi Kevin Jonas, que oficializou o relacionamento com Danielle Jonas em 2009. Os dois tem duas filhas.

No final do mês passado, outros astros da série da HBO anunciaram noivado. Kit Harington, que interpreta Jon Snow, e Rose Leslie, que deu vida à Ygritte, contaram que irão se casar. Os dois se conheceram e iniciaram o relacionamento durante as gravações da série.