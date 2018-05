18:29 · 08.05.2018 / atualizado às 19:06

Com o primeiro álbum "Dona de Mim" recém lançado, a cantora Iza afirmou nesta terça-feira (8), em entrevista exclusiva para o Diário do Nordeste, que o ano de 2018 vai ser para divulgar as novas faixas do disco, que também contém os hits de sucesso "Pesadão" e "Ginga", com participação de Marcelo Falcão e Rincon Sapiência, respectivamente.

"Esse ano vai ser de pura divulgação desse álbum. Ainda tenho outros singles para trabalhar. Um novo show está vindo por conta desse álbum. Eu acho que 2018 vai ser muito "Dona de mim" total, eu vou estar trabalhando muito nele", revela Iza, afirmando, ainda, que acabou de chegar no meio musical. "Quero muito viajar pelo Brasil inteiro e cantar para muita gente. Isso tudo é só o começo. Ainda tenho muito o que fazer aqui no Brasil", comenta.

A carioca desembarca em Fortaleza na quarta (9), para fazer o show de abertura do DFB Festival 2018, a partir das 22h. "Eu amo Fortaleza, já estive na cidade só uma vez para fazer show e eu estou muito animada. Primeiro porque gosto muito de moda e segundo porque grandes amigos meus vão desfilar. Então, eu estou muito feliz porque consegui atrelar tudo e ainda cantar, que é o que eu gosto de fazer", afirma.

Vivências

Iza revela que as mensagens que busca passar aos fãs, por meio de suas letras, são de empoderamento, de felicidade, de vencer obstáculos, de não parar por nada diante dos obstáculos. "E, principalmente, o nome do meu álbum, ser dona de mim, ser dona da sua vida, do seu próprio nariz", afirma. Falando de temas como superação, Iza já ganhou o disco de platina triplo pelo sucesso do hit "Pesadão". Ela afirma também que suas canções passam pelas experiências dela.

"Eu acho que pesadão e ginga falam muito de vida, sobre vivências. Essas músicas não foram escritas só por mim, foram escritas por outras pessoas. Acho que ali tem um pouco da vivência de cada um. Eu acho que como mulher, realmente, é vítima de machismo e de assédio e eu como mulher negra, principalmente, sou vítima de preconceito no país. Então é óbvio que essas coisas acabam entrando também nas letras. Eu acho que qualquer artista, na hora de criar, acaba tendo as suas vivências como base para criar as letras e para se comunicar com os fãs. Todas as coisas que eu passei, pra mim, são presentes nesse álbum também", revela a cantora.

Reconhecimento

Uma das apostas do pop nacional neste ano, Iza fica feliz com o reconhecimento de fãs e da crítica especializada. "Eu fico muito lisongeada. Me sinto muito estimulada a continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é muito legal quando a gente vê o reconhecimento de outras pessoas. Eu fico muito satisfeita de ser reconhecida e respeitada pelo meu trabalho", ressalta a cantora.

Apesar de ficar feliz com elogios, Iza tem pé no chão quando o assunto é a fama. "Eu não me deslumbro. Eu fico feliz com as comparações, com os elogios, com os título. Fico feliz e me sinto lisongeada. Eu sei que vem de um lugar de carinho, mas nada disso pode ser o suficiente para que eu me deslumbre".

Ressignificar a própria privacidade é uma atitude que Iza confessa ainda está em processo de aprendizado. "Eu acho que ser cantora hoje em dia não é só trabalhar com música. As pessoas estão sempre olhando o que você está fazendo, com quem você está. Elas gostam de consumir a sua vida pessoal. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido a lidar. Minha privacidade tem mudado bastante por causa do meu trabalho, mas de qualquer forma isso não é uma coisa que me deixa chateada. É uma característica do meu trabalho", pontua.

Serviço:

Abertura do DFB Festival 2018 com Iza

Dia: 8 de Maio

Horário: 22h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Palco Ceará Sobe o Som)

Programação sujeita à lotação do público