Ivete Sangalo se emociona ao recordar momentos marcantes de sua vida no Altas Horas

23:00 · 04.05.2018 por Folhapress

As filhas da cantora nasceram em fevereiro ( Foto: Reprodução/ Instagram )

Ivete Sangalo é uma das convidadas da edição especial de Dia das Mães do Altas Horas, programa apresentado aos sábados por Serginho Groismann, na Globo. Trata-se da primeira participação da cantora na televisão, como convidada, após o nascimento das gêmeas, Helena e Marina, em fevereiro.

Desde que voltou de licença-maternidade, no final de abril, a cantora apareceu em rápidas entrevistas nos intervalos dos shows, mas não como convidada de alguma atrações. Como já faz tradicionalmente, Serginho Groismann exibiu algumas participações da cantora no telão.

Em uma das cenas, Ivete Sangalo se emocionou ao relembrar da morte da mãe, Dona Maria, em 2001. Se na ocasião a cantora foi às lágrimas e até pediu desculpas pela emoção, o mesmo aconteceu durante a gravação do programa, que será exibido no sábado (12), véspera do Dia das Mães.

"As minhas orações são muito silenciosas, mas é isso que funciona. Converso muito com ela, peço muita ajuda", disse a cantora, com a voz embargada.

O Altas Horas também exibirá uma entrevista de Serginho com Ivete antes de ela anunciar a gravidez ao público, o que aconteceu em agosto de 2017. "Vim aqui, já estava grávida e ninguém sabia", disse a artista, arrancando risos da plateia.

Na atração especial de Dia das Mães, o programa terá a presença da jornalista Glória Maria, que tem duas filhas, Maria e Laura, além da atriz Sheron Menezes, mãe de Benjamin, de seis meses. Todas homenageadas pela data.