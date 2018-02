Ivete Sangalo publica fotos das gêmeas Marina e Helena

12:05 · 25.02.2018 por Folhapress

Ivete Sangalo deixou todo mundo babando neste sábado (24). Isso porque a cantora publicou uma foto das gêmeas Marina e Helena em sua conta no Instagram. Na imagem, quem carrega as filhas de Ivete são os médicos Luciana Vieira Lopes e Joaquim Lopes, para quem a baiana escreveu uma mensagem de agradecimento.

"Fui muito bem cuidada por eles desde o comecinho. Cada um na sua área me trazendo tranquilidade e segurança. Obrigada a vocês pelo comprometimento e carinho! Minhas pequenas são lindas, saudáveis e muito gulosas."

Marina e Helena nasceram no primeiro dia do Carnaval, no dia 10 de fevereiro. Horas antes do parto, a cantora escreveu em sua redes, com o bom humor típico, que estava a caminho da maternidade. "É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade. Orem por nós", escreveu.

Gravidez

Sangalo, que é casada com o nutricionista Daniel Cady, 32, anunciou a gestação em setembro de 2017, pouco antes de participar de encontro com jornalistas para divulgar a estreia do "The Voice", reality musical da Globo em que a cantora atuou como técnica.

Segundo a artista, a decisão de engravidar veio após pedidos do filho, Marcelo, de sete anos. Devido a idade, ela e o marido recorreram a inseminação artificial para realizar o sonho do primogênito.

Por causa da gestação em estágio avançado, a cantora precisou cancelar sua participação no Carnaval de 2018. Fora da folia, Sangalo recebeu uma homenagem diretamente de Olinda (PE): ela foi transformada em um boneco gigante de Olinda.

A última apresentação da cantora antes de se afastar dos palcos foi na festa de Réveillon de Salvador. Na ocasião, Sangalo precisou se apresentar sentada em alguns momentos.