Ivete faz post amamentando uma das gêmeas: 'leitão do amor'

19:31 · 06.05.2018 / atualizado às 21:01 por FolhaPress

Ivete Sangalo publicou foto amamentando uma das gêmeas. Foto: Divulgação/Instagram

Ivete Sangalo compartilhou com os fãs mais um momento fofo com uma de suas filhas neste sábado (6). No Instagram, a cantora publicou uma foto amamentando uma das gêmeas -não se sabe se é Marina ou Helena, que nasceram durante o Carnaval. "Café da manhã! Minha mãe adora me dar o leitão do amor!", escreveu Ivete, que recebeu milhares de comentários derretidos dos fãs.

A cantora, que ainda é mãe do pequeno Marcelinho, de 8 anos, falou sobre a experiência da segunda gestação, resultado de um tratamento de fertilização, durante gravação do "Altas Horas" especial Dia das Mães, na última sexta.

"Quando me vi sendo melhor mãe, pela conjuntura, encontrar alguém e estar mais madura, percebi que dali em diante eu teria que lutar contra o tempo biológico. Passou pela minha cabeça a reserva ovariana, que toda mulher nasce. Resolvi ter a ideia de separar os óvulos, mas sempre fazendo o negócio normal", contou ela, rindo. Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady.

"Engravidei e perdi porque não foi adiante, mas o tempo foi passando. Fui ao doutor, ele falou: 'Vou botar quatro' [óvulos fertilizados]. Eu falei: 'Me derruba'. No São João, na Bahia, senti uns enjoos e descobri que estava grávida. E foi surpresa atrás de surpresa. Tive aquele temor de toda mulher, 'será que vai vingar?'. Esperei um tempo até fazer o primeiro exame. Para minha surpresa, gêmeas".