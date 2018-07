Isis Valverde posta foto com barriga em evidência e cita Fernando Pessoa

22:52 · 12.07.2018 por Folhapress

A atriz Isis Valverde postou uma imagem com a barriga de grávida em evidência na noite desta quinta-feira (12). Na legenda da imagem ela usou uma poesia de Fernando Pessoa.

"Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido", postou a atriz, que está grávida de cinco meses de um menino.

Nas legendas, os seguidores eram só elogios para Isis. "Linda", "a barriga está linda", disseram os seguidores.

No fim de semana Isis aproveitou o sol que apareceu no Rio de Janeiro para curtir a praia de Ipanema, na zona sul. O biquíni também deixou bem em evidência a barriga de grávida da atriz. Ela estava ao lado do marido, André Resende, e de amigos, com quem mergulhou e se divertiu.