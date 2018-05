Isabeli Fontana posta foto careca e intriga web

22:01 · 06.05.2018 por FolhaPress

O novo visual de Isabeli Fontana deixou fãs intrigados. Foto: Instagram/Reprodução

Isabeli Fontana, de 34 anos, postou foto neste domingo (6) no qual revela uma mudança radical no visual: a top model, que antes tinha cabelos longos, surgiu com a cabeça raspada e a sobrancelha direita "riscada"."Bom domingo! Igual a um garoto", escreveu ela na legenda, em seu perfil, no Instagram.

A ação deixou alguns fãs e seguidores de Isabeli Fontana intrigados - e outros tantos, com o pé atrás. "Ela raspou mesmo?", perguntou um internauta. "Por que cortou?", quis saber outro. "Deve ser montagem", arriscou um terceiro.

Considerada uma das principais modelos do Brasil, Isabeli é casada com o músico Di Ferrero. Os dois estão juntos desde dezembro de 2013, ficaram noivos após um ano de namoro e finalmente se casaram em 2016. Até a conclusão desta nota, porém, ele não havia se manifestado sobre a suposta mudança de sua mulher.