13:07 · 26.12.2016 / atualizado às 13:31 por Estadão Conteúdo

O Natal é aquele momento especial para recordar bons momentos ao lado de familiares queridos. E foi assim que os irmãos Bruno Gissoni e Rodrigo e Felipe Simas resolveram comemorar.

Neste domingo, 25, eles entraram na onda de refazer fotos antigas, mantendo as mesmas poses, e o resultado, juntamente com a imagem que serviu de inspiração, foi postado no Instagram.

"Que a gente possa repetir essa montagem de tempos em tempos", escreveu Rodrigo Simas na legenda.