Internautas reclamam de Bonner ter apagado fotos pessoais das redes sociais

09:29 · 01.02.2017 por Folhapress

William Bonner já foi chamado de "tio" pelos seguidores

Usuários das redes sociais estão reclamando da nova prática que William Bonner, apresentador do "Jornal Nacional" (Globo), está tendo em seu perfil do Instagram.

Nos últimos dias, ele apagou boa parte das fotos pessoas que tinha na rede, incluindo imagens com a ex-mulher, Fátima Bernardes, os filhos trigêmeos e o pai, que morreu no fim do ano passado.

Restam apenas retratos de paisagem, de bichinhos, carros e emojis. Nelas, Bonner desativou os comentários.

Alguns usuários conseguiram encontrar imagens nas quais ainda era possível comentar e perguntaram por que o apresentador tinha decidido ser mais discreto no Instagram. Não adiantou. Bonner também apagou essas mensagens.

Mas isso não significa que o apresentador tenha desistido da rede social. Se a penúltima foto restante tinha sido de uma paisagem no Rio, postada em 1º de agosto de 2016, ele voltou a postar nesta terça (31), com um retrato de um pijama listrado. Mais uma vez, sem permitir que os usuários comentassem nela.

No auge do Twitter, Bonner era uma das celebridades da Globo mais presentes na rede social. Ele era tratado como "tio" e chamava seus seguidores de "sobrinhos". Também pedia ajuda para escolher gravatas para o "JN" e, na hora de dormir, fazia piada dizendo que ia "horizontalizar o esqueleto".