Inspirado na robotização, Sepultura lança novo clipe; assista

14:43 · 22.12.2016 / atualizado às 14:51

Capa do novo álbum do Sepultura ( Reprodução )

Banda ícone do heavy metal brasileiro, o Sepultura liberou, hoje, o clipe de "Phantom Self". Trata-se do segundo single do próximo álbum da banda, "Machine Messiah", com lançamento previsto para o dia 13 de janeiro.

Para o novo trabalho, o grupo se inspirou no processo de robotização da nossa sociedade. O novo disco sai pela Nuclear Blast Records.

O álbum foi produzido pela banda e Jens Bogren (Soilwork, Opeth, Katatonia, Amon Amarth) no Fascination Street Studios, em Örebro, na Suécia. A arte da capa de "Machine Messiah" foi criada pela artista filipina Camille Dela Rosa.

Confira as faixas de "Machine Messiah"

01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God