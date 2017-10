Ingressos para Maroon 5, Guns n' Roses e outros no Rock in Rio esgotam

21:55 · 06.04.2017 / atualizado às 22:02 por Folhapress

Em menos de duas horas, a organização do Rock in Rio vendeu todos os ingressos para três dos sete dias em que o festival ocorre, no Parque Olímpico, zona oeste do Rio de Janeiro.

As entradas para o dia 16/9, em que se apresenta Maroon 5, foram as primeiras a esgotar, após 55 minutos do início das vendas, às 19h desta quinta-feira (6).

Nas datas seguintes se apresentariam Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses e The Who, respectivamente.

Nesta quinta-feira (6), a organização também confirmou a participação de mais três atrações: Maria Rita, que sobe ao palco Sunset com a inglesa Melody Gardot para uma homenagem a Ella Fitzgerald, no dia 17, e a banda The Pretty Reckless, no dia 24.

Ingressos em forma de pulseira com chip são a novidade desta edição do festival e deverão ser colocados apenas no dia do show –como no Lollapaloza.

Atrações

O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Fall Out Boy - que substituirá Billy Idol - e Aerosmith (21/9), Alicia Keys (17/9), The Who e Guns N'Roses (23/9), Justin Timberlake (17/9), Lady Gaga (15/9), Fergie (16/9).

Entre os brasileiros, haverá show de Liniker (16/9), João Donato (17/9), Ney Matogrosso e Nação Zumbi (22/9), para resgatar canções dos Secos e Molhados.