21:07 · 08.07.2018 / atualizado às 21:13

O ator cearense Silvero Pereira ficou em segundo lugar na competição "Show dos Famosos", do Domingão do Faustão. A final foi realizada neste domingo (8). O grande vencedor foi o cantor Mumuzinho, ao interpretar a rainha do samba, Dona Ivone Lara. Já a cantora Naiara Azevedo ficou em terceiro.

O cearense não deixou a desejar em sua peformance, escolheu uma das vozes mais poderosas da França, a cantora Edith Piaf, ao interpretar a música “Non, je ne regrette rien”. "Eu escolhi essa música porque, quando vocês tiverem um momento, vejam a tradução. Foi a última música que ela escolheu para gravar. Ela morreu com 47 anos. É uma música que fala: 'Não, não me arrependo de nada, nem do bem, nem do mal. Paguei, está varrido'".

Miguel Falabella elogiou Silvero. "Você é um cara muito corajoso nas suas escolhas. Escolher Piaf é uma escolha muito difícil, porque Piaf não era uma performer, ela era uma mulher que se apresentava".

Além de Mumuzinho e Silvero, os outros finalista desta edição da competição foram Naiara Azevedo (homenageou Anitta), Tiago Abravanel (Milton Nascimento) e Helga Nemeczyk (Liza Minnelli).

No Instagram

Em seu instagram, Silvero Pereira falou sobre o prazer de interpretar a cantora francesa."Encerro essa trajetória com uma mulher aparentemente frágil, mas que é uma força da natureza! Édith acreditava no amor e da fé. Sempre soube que a arte era sua forma de se manter viva. Eu quis acabar tudo isso dizendo exatamente isso “non, je ne regrette rien” , ou seja, não me arrependo de nada, nem do bem , nem do mal que me fizeram. Está pago, varrido! Subir no palco sempre será uma maneira de dizer, pra mim mesmo, obrigado por estar vivo e fazendo isso", ressaltou o ator que interprestou a personagem Elis Miranda na novela "A Força do Querer", exibida em 2017.

Durante a competição, Silvero Pereira homenageou Pabllo Vittar, Freddie Mercury, Gal Costa, Steven Tyler, Wesley Safadão, Ney Matogrosso e Cher.