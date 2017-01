Hip hop domina parada americana no começo do ano

14:52 · 04.01.2017 / atualizado às 15:03

Rae Sremmurd é um duo americano de hip hop formado pelos irmãos Swae Lee e Slim Jxmmi

"Billboard Hot 100". Em segundo lugar, aparece a música "Bad and Boujee", do trio de hip hop Migos. Já "Starboy", de The Weeknd, ficou na terceira posição. O hip hop começou 2017 dominando a parada norte-americana de singles. "Black Beatles", do duo Rae Sremmurd, liderou a primeira atualização do ano do ranking. Em segundo lugar, aparece a música "Bad and Boujee", do trio de hip hop Migos. Já "Starboy", de The Weeknd, ficou na terceira posição.

Confira o ranking dos singles mais executados no mercado americano

1- "Black Beatles", do Rae Sremmurd com Guggi Mane

2- "Bad and Boujee", do Migos com Lil Uzi Vert

3- "Starboy", do The Weeknd com Daft Punk

4- "Closer", do The Chainsmokers com Halsey

5- "24K Magic", Bruno Mars

6- "Juju on That Beat", de Zay Hilfigger & Zayion McCall

7- "Side to Side", de Ariana Grande com Nicki Minaj

8- "Let Me Love You", do DJ Snake coM Justin Bieber

9- "Fake Love", de Drake

10- "Broccoli", de D.R.A.M. com Lil Yachty



Confira os clipes dos cinco primeiros colocados no ranking.