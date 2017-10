Hebe Camargo ganhará filme

09:50 · 10.10.2017 por Folhapress

Ainda sem data, Hebe Camargo ganhará homenagem em filme ( Divulgação )

Os fãs de Hebe Camargo (1929-2012) podem comemorar. A biografia da apresentadora, lançada em abril, e o musical, que estreia amanhã, não serão as únicas homenagens que ela vai ganhar.

As duas ações fazem parte do projeto Hebe Forever, que homenageia Hebe em diferentes plataformas. "No início, a ideia era fazer um livro quando a Hebe ainda era viva. Depois que ela morreu, percebemos que era possível utilizar outros meios para manter a imagem dela viva e lembrar seu legado", diz Cláudio Pesutti, sobrinho de Hebe, idealizador e organizador do projeto.

No ano que vem, a trajetória da apresentadora será lembrada por meio de uma exposição, um longa-metragem, um documentário e uma série de televisão. Nenhum deles, no entanto, ainda tem data definida para ser realizado.