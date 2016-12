Gusttavo Lima e Andressa Suita serão pais de um menino

14:24 · 21.12.2016 / atualizado às 14:27

Registro do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita ( Foto: Reprodução/Instagram )

De acordo com a assessoria de imprensa da modelo Andressa Suita, ela e o cantor sertanejo Gusttavo Lima estão esperando o primeiro filho. A informação foi confirmada pela equipe do Ego, que também revelou o sexo do bebê: será um menino.

Gusttavo e Andressa estão juntos há quatro anos, com uma rápida separação no ano passado. Em dezembro de 2015, eles realizaram a união civil, em Goiânia.

A cerimônia religiosa aconteceu em setembro desse ano e, no mês seguinte, foi a vez de dar uma grande festa na fazenda do cantor, no interior de Minas Gerais.

Em sua passagem pela SPFW, Andressa contou ao Ego que já estava tentando engravidar.