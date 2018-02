Gusttavo Lima declara apoio a Bolsonaro em vídeo onde atira com fuzil; assista

09:52 · 23.02.2018 / atualizado às 10:28

O cantor Gusttavo Lima causou um rebuliço nas redes sociais ao postar um vídeo em suas redes sociais onde aparece atirando com um fuzil de grosso calibre e declarando apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro na eleição para presidente da República.

Na mensagem, o sertanejo criticou o Estatuto do Desarmamento que, segundo ele, só desarma o cidadão de bem. “Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem, o cidadão armado é a primeira linha de defesa de um país. Revogação do Estatuto do desarmando já... Nossas família e nossas casas protegidas, Barrett .50... Tarde de tiro, thank You brooo @mullertraining !!! #bolsonaro2018”, escreveu.

Gusttavo Lima gravou o vídeo no clube de tiro Ares Firearms Training, na Flórida, EUA.