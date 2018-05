Gugu Liberato pode ser condenado por morte de duas crianças no Rio de Janeiro

20:09 · 09.05.2018 / atualizado às 20:20

Foto: Divulgação

O apresentador Gugu Liberato pode ser condenado em um processo que envolve a morte de duas crianças, em 2007, no Rio de Janeiro. Movido por Conceição Gonçalves Ferreira, mãe das meninas Keilua, 6 anos, e Kawai, 12 ano, o caso pode ter fim após 11 anos.

O processo movido é contra a Promoart, que é pertencente a Gugu Liberato, o Condomínio Barra Beach, o engenheiro Ronald Stourdze D’angelo Visconti e a Sfera Engenharia.

As crianças morreram por asfixia, após inalarem um gás enquanto tomavam banho. Com base em um laudo pericial da UERJ, a mãe alega que o fato ocorreu após uma obra nos apartamentos, realizada em 2002, que alterou a chaminé coletiva do apart hotel e possibilitou o vazamento de gás. Conceição mora na Itália há 20 anos, mas vem ao Brasil com a esperança que o caso seja findado. Na época, as meninas estavam de férias com a avó e o padrasto no Brasil.

Em nota, a Promoart, de Gugu Liberato, "informa que o processo segue os trâmites do Judiciário e que a empresa sempre esteve totalmente a disposição da justiça para apurar e esclarecer as reais responsabilidades".

Confira nota completa da Promoart:

"Para realizar a reforma do imóvel, a PROMOART contratou os serviços da empresa SFERA ENGENHARIA, a qual se responsabilizou pela integral execução das obras"

"Por consequência a SFERA ENGENHARIA e seu engenheiro responsável respondem a processo movido pela PROMOART"

"Até a presente data, nenhuma pericia realizada foi conclusiva quanto a real causa do acidente. O que se tem como certo é que o banheiro onde ocorreu o vazamento de gás não estava de acordo com as regras técnicas, gerando deficiência que pode ter contribuído para o evento infeliz. Aliás, o Condomínio Barra Beach tem um histórico de acidentes semelhantes, relacionados ao mesmo problema de escapamento de gás, todos anteriores às obras de reforma realizadas na cobertura"

"O caso segue ainda sub judice e também são réus o próprio Condomínio Barra Beach e o proprietário do apartamento onde as crianças estavam hospedadas. O apresentador AUGUSTO LIBERATO não aparece como réu do processo, não podendo assim se manifestar"