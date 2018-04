Grazi nega frustração com rumo de sua personagem em 'O Outro Lado do Paraíso'

15:17 · 28.04.2018 por Folhapress

Na reta final de "O Outro Lado do Paraíso", a atriz Grazi Massafera, 35, nega frustração por sua personagem, Lívia, não ter se tornado uma grande vilã na trama. No começo da novela, a expectativa do público era que a filha de Sophia (Marieta Severo) fosse protagonizar cada vez mais cenas de maldade.

No entanto, após uma primeira fase marcada por tramoias para ter a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo), filho de Clara (Bianca Bin), e para se casar com Renato (Rafael Cardoso), Lívia acabou deixando a crueldade de lado.

Segundo Massafera, nem a sua personagem nem a de Gael (Sergio Guizé), que no início chegou a bater e a estuprar Clara, são vilões. Para ela, a grande malfeitora da trama é Sophia. "A novela é feita dia após dia e, desde o início, enxergava um desvio de caráter, personalidade e carência de afeto na Lívia. Quando chegou a criança [Tomaz], foi constatado o que eu já imaginava. Fui lidando com a humanidade."

A atriz afirma que acredita no amor de Lívia por Tomaz, ainda que ela o tenha tomado como filho de forma condenável. Para ela, o fato de a personagem perder a guarda do adolescente pode ser configurado como a punição que Lívia merece.

"Acredito que ela o ama de verdade. O sofrimento vai ser grande, mas já está tendo um desfecho bem bonitinho entre Clara e Lívia. Só de não ter a vingança... A Lívia criou muito bem Tomaz. Ele podia ser todo revoltado e não é. E a mãe de sangue enxerga isso. De alguma maneira, mesmo que torta, existe até uma gratidão da parte da Clara."

Satisfeita com os rumos que a sua personagem atual tomou, Massafera afirma que a hora de interpretar uma grande vilã ainda vai chegar. Diz também que as loucuras que Lívia cometeu na trama já deram o que falar nas ruas.

"A minha manicure, por exemplo, está grávida agora e a mãe dela falou para ela não fazer mais a minha unha porque eu roubo o filho dos outros e não devo ser uma boa mãe. Houve várias coisas assim. O público gosta de comentar. A novela tem muita audiência. É muito gostoso quando falam sobre a minha atuação."

O "Outro Lado do Paraíso" é a nona novela da qual Massafera integra o elenco fixo. A atriz, que estreou em "Páginas da Vida" (Globo), em 2006, estourou mesmo em 2015, com a personagem Larissa, de Verdades Secretas (Globo).

Ela afirma que Lívia e Larissa, apesar de terem histórias de vida diferentes, têm alguns pontos em comum. Isso fez com que a atriz procurasse formas de marcar suas diferenças, para distanciar uma personagem da outra.

"Larissa usava muita droga, mas tinha uma rejeição da família e uma valorização à estética muito grande. Já Lívia acho que não iria para o caminho das drogas, da autodestruição. Ela vai para a supervalorização, que é o que causa a baixa autoestima. Teve a questão de ela se envolver com vários parceiros também, mas era para chamar a atenção e tentar engravidar. Mas no fim, ninguém associou uma a outra."

Depois de meses de trabalho duro, Grazi Massafera vai tirar um tempo de folga. "Acho muito necessário, senão pifo. Tem gente que consegue emendar uma coisa atrás da outra. Admiro quem faz isso, mas o descanso é preciso, para que volte mais forte. Gosto dessa coisa da fênix, de renascer, de me reinventar."

Ela adianta que assim que voltar das férias, vai atuar em algum filme. A atriz diz que está em fase de negociação e, por isso, não pode adiantar os detalhes.