Grávida, Sabrina Sato já faz planos de ter mais filhos

12:45 · 10.07.2018 por Folhapress

Sabrina afirmou que planeja o casamento com Duda Nagle para o ano que vem ( Foto: reprodução/Instagram )

Feliz da vida na espera de sua primeira filha com o noivo, o ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato matou a curiosidade de seus fãs sobre o momento que vive em um vídeo no seu canal no YouTube. Na gravação, ela falou que teve vários desejos nos últimos meses.

"Tenho desejo de comer tudo. Desde torresmo, colocar farofa no sorvete. A farofa doce, sabe? Mas quando não tinha, coloquei a salgada mesmo. Molhar a batata frita no milkshake", revelou ela, que explicou que ainda não escolheu o nome da bebê.

Ela ainda disse que, embora ainda não tenha sua filha no colo, já faz planos de ter outros. "Claro que quero outro bebê. Não nasci para saber se ela vai ser boazinha, difícil, se vai ser arteira. Mas já quero outros irmãos para ela. Eu não saberia viver sem meus irmãos e acho que ela merece ter irmãozinhos. Eu consigo ter até cinco, cinco é o meu limite", definiu.

Sobre o parto, ela afirmou que quer que seja o mais natural possível. "Meu sonho era fazer meu parto sozinha, no máximo com o Duda, com uma pessoa ajudando a gente, na minha casa, tranquila, igual faziam antigamente, as índias fazem, de forma natural, um parto humanizado. Como já tive esses problemas no início da gravidez, a minha médica pediu para fazer no hospital, mas vai ser ou humanizado ou normal. Mas se precisar a gente faz a cesárea. A protagonista é a bebê e eu sou a ajudante dela", explicou.

A apresentadora também contou que segue planejando se casar com Duda, mas apenas a partir do ano que vem. "Quero poder beber, me divertir, dançar, sambar, me jogar no meu casamento. Como vou fazer isso prenha desse jeito? Então uma coisa de cada vez. Como a gente demorou para fazer tudo, não vai acontecer nada se fizer um pouquinho depois. Então primeiro vou parir, ter a minha linda filhinha, e depois a gente organiza casamento, tudo, ano que vem. Bom que ela leva aliança, participa. Aí na lua de mel faz outro filho, outra filha, mais outro filho, outra filha", sugeriu.