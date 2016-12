Grávida de 9 meses, Rafa Brites exibe barrigão

10:43 · 30.12.2016 / atualizado às 12:08

Rafa exibe barrigão de 9 meses ( Instagram )

Rafa Brites chega no final de 2016 na maior expectativa. Grávida de nove meses, a apresentadora espera a chegada do primeiro filho, Rocco, fruto do seu relacionamento com Felipe Andreolli, com quem está casada desde o final de 2011.



Nesta sexta-feira, a repórter do "Mais Você" e do "SuperStar" postou uma foto na sua conta no Instagram, em que exibe o barrigão. Seus seguidores elogiaram a imagem. O futuro papai também brincou e fez um vídeo destacando a beleza da mulher ("Eis o corpo mais lindo do verão").