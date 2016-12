Glória Pires, Cleo e Antonia Morais posam de biquíni e fãs elogiam

10:33 · 27.12.2016 / atualizado às 10:35 por Estadão Conteúdo

Cleo Pires publicou uma foto nesta terça-feira, 27, com a irmã Antonia Morais e a mãe Glória Pires curtindo a viagem de férias em Miami, nos Estados Unidos. O post no Instagram, em que as três aparecem de biquíni, está reunindo muitos elogios à beleza da família.

"Eita genética boa!", escreveu a seguidora @guimaraes454.

A boa forma de Glória Pires, 53 anos, também surpreendeu os internautas. "Gente, que barriga é essa da Gloria Pires? Está mais gata que as filhas! Todas lindas!", comentou @renatajtoledo.

Os seguidores de Cleo, 34 anos, também compararam a beleza dela e da irmã, de 24 anos, com a mãe. "A Gloria parece ser irmã delas! Lindas!", afirmou @babioli2.