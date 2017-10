Gloria Maria leva pílulas em viagens e preocupa diretores

10:32 · 16.10.2017 por Folhapress

Apresentadora global leva em mala com ela uma quantidade grande de pílulas ( Divulgação )

Será que Gloria Maria já foi "presa em aeroporto por excesso de muamba"? A dúvida foi de Tatá Werneck quando entrevistava a apresentadora da Globo no "Lady Night ".

A negativa de Gloria não teria graça se não fosse o complemento da resposta: "Meus diretores morrem de medo de eu ser presa [em aeroportos por excesso de pílulas. Eu chego com uma mala com as minhas pílulas."

"E quantas pílulas?", questiona Tatá. "Ah, quase cem por dia", responde Gloria, deixando a apresentadora incrédula. Mesmo sem entrar em detalhes sobre a indicação de tais pílulas, sabe-se que Gloria toma mais de 30 vitaminas por dia.

"Ah, eu tomo. Fui acumulando ao longo da minha vida. Então, assim, eu levo uma mala de mão com as minhas pílulas porque elas não podem correr o risco de extraviar. Aí, algumas vezes param para ver o que é, mas tudo bem até hoje", diz Gloria.

A participação de Gloria, famosa por não revelar a idade, no programa do Multishow foi ao ar na última segunda (9).

Além da revelação sobre as pílulas, a jornalista também lembrou da vez que fumou maconha durante uma visita à Jamaica para o "Globo Repórter", programa que apresenta na Globo - o feito fez a jornalista virar meme nas redes sociais .

"Foi um dos momentos mais simples da minha vida. Era uma comunidade rastafári seríssima, aí o cara veio com aquele negócio cheio de erva e de água. Não engasguei, não aconteceu nada, só fui para outro plano. Só depois de umas seis horas eu voltei. Não sei o que era aquilo", diz.