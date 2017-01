Globo surpreende com uma Globeleza diferente

10:46 · 09.01.2017 / atualizado às 11:41

A Globeleza 2017 veio vestida e representando os vários tipos de carnavais do Brasil - Foto: Reprodução

Neste domingo (08), entrou no ar a tradicional vinheta da Globo que anuncia a proximidade do Carnaval. Este ano, porém, o vídeo trouxe a musa Globeleza em um proposta bem diferente do que costumava ser apresentado.

Durante anos, a Globeleza (sempre uma mulata, de corpo esguio e samba no pé) aparecia nua, apenas com o corpo pintado. Para 2017, a proposta foi trazer Erika Moura, atual Globeleza, representando os diversos carnavais do país.

Saíram as pinturas corporais e a nudez, entraram figurinos caprichados e a diversidade do Carnaval brasileiro. O Axé, o Frevo e o Bumba Meu Boi, por exemplo, estão representados na vinheta.

A proposta tem sido elogiada nas redes sociais, pela produção ter deixado de lado a “objetificação” do corpo feminino, certamente uma das preocupações da nova proposta. Mas, também sobraram críticas pelo o que foi considerado “politicamente correto”.