Globo de Ouro acontece neste domingo (8); veja os famosos

20:24 · 08.01.2017 / atualizado às 21:56

A 74ª edição do Globo de Ouro, que acontece neste domingo (8), no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles (EUA), é entregue por membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, um clube integrado por 90 jornalistas, e abre a temporada de premiações americanas.

O evento elege o melhor do cinema e da televisão e dá projeção a filmes que acabam se tornando favoritos ao Oscar.

Os atores Leonardo DiCaprio e Ben Affleck, por exemplo, estão na lista de apresentadores do Globo de Ouro deste ano.

O filme "La La Land", com sete indicações, e a série "The People v. O.J. Simpson", com cinco, são as favoritas ao prêmio.

Veja os famosos: