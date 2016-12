Gisele Bünchen pode estar grávida pela terceira vez

10:13 · 24.12.2016

Gisele ainda não comentou as fotos ou rumores de sua gravidez ( Foto: AgNews )

A imprensa internacional está especulando que a modelo Gisele Bündchen pode estar grávida do terceiro filho com o jogador de futebol americano, Tom Brady. Com informações do portal EGO.

Os boatos surgiram após Gisele participar de um ensaio fotográfico no Rio de Janeiro. Um dos looks usados pela modelo foi um vestido azul que revelou uma barriga protuberante.

Gisele ainda não comentou as fotos ou rumores de sua gravidez, mas amigos da família afirmaram que ela pode estar grávida. Um dos colegas disse que está na hora certa de a modelo aumentar a família, considerando que ela se aposentou das passarelas. A top model já é mãe de Benjamin, de 7 anos, e Vivian, de 4 anos.