Fortaleza terá shows de Jaloo e Rico Dalasam em Fevereiro

11:59 · 23.01.2017 / atualizado às 12:41

Jaloo é uma das atrações do Lollapalooza 2017 e se apresenta em fevereiro em Fortaleza Rico Dalasam faz parte da programação de pré-carnaval do Órbita Bar

Fevereiro promete trazer grandes atrações para Fortaleza. Entre os destaques, estão Rico Dalasam e Jaloo, novos expoentes da música brasileira e que vem fazendo barulho pelo País com sons autorais. As atrações estão confirmadas na programação de pré-carnaval do Órbita Bar e se apresentam nos dias 04 e 11, respectivamente.

O paraense de 27 anos Jaime de Souza Melo Jr, conhecido como Jaloo, é uma das promessas da música brasileira e já conquistou a admiração de grandes artistas como Caetano Veloso. Além de criar sucessos musicais que misturam funk e tecnobrega, o jovem de Castanhal ainda tem fôlego para arriscar criações audiovisuais únicas, caso de Insight, e também é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza de 2017, em São Paulo.

Rapper, negro e gay, Rico Dalasam desafia a noção de normalidade na música e no gênero, inaugurando a cena queer rap do Brasil. Suas referências são misturas improváveis, de Rick James a Racionais, passando por Daniela Mercury e Mykki Blanco, um dos maiores nomes do queer rap nova-iorquino.

Rico e Jaloo fazem parte do "Pré-Carnaval Secrets", programação que irá contemplar o período de pré-carnaval da casa de shows. Ainda não estão confirmados valores de ingresso, nem horários.

Serviço:

Pré-Carnaval Secrets apresenta:

dia 28 - ARRASTÃO

Omulu

Ioia

Sydney Sousa

Dário Matos

Bubu

Dia 04 - Rico Dalasam

Get Down Project

Duro Bass Máfia

Dia 11 - Jaloo

Fertinha

Bubu

Dia 18 - Baile Tropical

Patrick Tor4

Bubu

É o tchan, meu amor

No Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207 - Praia de Iracema)

Telefone: 3453.1421