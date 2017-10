'Fim do mundo' começa no domingo (15); saiba como aproveitar o feriadão até lá

13:24 · 11.10.2017 / atualizado às 13:46

A previsão do numerólogo David Meade era de que o fim do mundo seria no último dia 23 de setembro. Como, ao que tudo indica, ainda estamos por aqui, a data foi revista e, agora, o juízo final, segundo ele, deve começar no domingo (15).

Mas é começar. A data indica apenas, de acordo com Meade, que as profecias do livro bíblico de Apocalipse devem ter início com o período de “sete anos de tribulação”. Dando um quê exotérico, o pesquisador também falou que um planeta, conhecido como Nibiru ou Planeta X, atingiria a Terra por estes dias. Mas, calma, porque a repercussão foi tanta que a Nasa veio a público desmentir tudo.

O lado bom é que o fim do mundo só deve começar no fim do feriadão. Brincadeiras à parte, preparamos uma lista de atrações para curtir a vida até lá. Confira:

Quarta-feira (11)

Garota White Fortaleza



Foto: JL Rosa

A tradicional festa de Wesley Safadão, onde todo mundo se veste de branco, terá, além do cantor, Nego do Borel, Vintage Culture e o DJ José Pinteiro.

Quinta-feira (12)

Dia da Criança



Foto: Natinho Rodrigues

A data está cheia de atrações para a meninada. O Diário na Praça traz diversas atividades durante o dia. A prefeitura, shoppings, o Vila do Mar e até hospital comemoram a data. E ainda tem teatro.

Sábado (14)



Foto: Divulgação

Rodriguinho, o ex-vocalista do grupo Os Travessos, faz show em Fortaleza lançando novo disco, o “Pagode Flashback”. Às 21h, no Barril West. Informações: (85) 9.8773.7330.

Domingo (15)



Foto: Divulgação

A cantora teen e atriz Mahressa Fernanda, da novela Carrossel, faz show gratuito no RioMar Fortaleza. A partir das 18h, próxima a Praça de Eventos do Piso L1.

Outras atrações

Carnabral



Foto: Helene Santos

A micareta de Sobral chega à 21ª edição com Aviões do Forró, Bell Marques, Léo Santana, Solteirões, Luiz Marcelo e Gabriel, Iohannes e Patrulha, entre outras atrações. De quarta a sábado.

O Grande Encontro – O Musical



Foto: Divulgação

Os clássicos interpretados por Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo ganham um novo significado nas trajetórias de três casais nordestinos no espetáculo,em cartaz no Sesc Emiliano Queiroz. Sábado e domingo, às 20h.

Cinema

Cineminha é sempre bom. Dentre os filmes em cartaz, tem Blade Runner 2049, o longa do Pica-Pau com atores reais e o nacional Chocante, entre outros.

