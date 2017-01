Filmagens do segundo Cine Holliúdy começam no próximo domingo (15)

16:05 · 13.01.2017 / atualizado às 16:44

O humorista Falcão retorna no mesmo papel do cego Isaías realizado no primeiro filme, mas agora diz que o personagem será "entendido de cinema" ( Foto: Divulgação )

As filmagens de 'Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral', que ainda não possui data de estréia definida, têm início a partir do próximo domingo (15), devendo se estender até final de fevereiro. Todo rodado na Pacatuba, o filme continuará contando a história de como Francisgleydisson (Edmilson Filho) seguirá tentando atrair público para a sua sala de cinema, montada no interior do Ceará na década de 70.

O humorista Falcão retorna no mesmo papel do cego Isaías realizado no primeiro longa, mas agora diz que o personagem será "entendido de cinema" e vai ajudar na produção do filme que será rodada dentro da trama. "É até bom pra mim, que não sou muito carimbado em ser ator, porque o cego não tem muita expressão facial, então eu só fico lá com aqueles óculos escuros, que também já é uma característica minha", comentou o artista, entre risos.

Falcão começa a trabalhar no set de filmagens na terça-feira (17) e, segundo ele, deve permanecer por pelo menos 15 dias na região.