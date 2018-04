08:25 · 27.04.2018 / atualizado às 08:46

Segundo a imprensa britânica, o nome pode ser uma homenagem ao pai de William, que se chama Charles ( Foto: AFP )

Após diversas especulações, o Twitter oficial do Palácio de Kensington anunciou o nome do terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William: Louis Arthur Charles.

"O bebê será conhecido como sua alteza real, o príncipe Louis de Cambridge", disse o comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (27), quatro dias após o nascimento do bebê.

Kate e William também são pais de mais duas crianças: Príncipe George, de 4 anos, e Charlotte, de 2 anos.