Filho de atores da TV Globo sofre acidente em praia carioca

14:17 · 05.01.2017

Marcello Novaes, Pedro Novaes e Leticia Spiller juntos em foto publicada na rede social do pai ( Reprodução Facebook ) Pedro Novaes falando ao celular e é questionado por agentes de trânsito após acidente ( Reprodução Facebook )

A picape Toyota Hilux de Pedro Novaes, filho de 19 anos dos atores Marcello Novaes e Letícia Spiller, ficou pendurada na praia de São Conrado no início da tarde desta quinta-feira (5).

O carro ultrapassou a faixa de trânsito da avenida Prefeito Mendes de Morais, invadiu o calçadão e, depois, acabou pendurado nas areias da praia.

"Foi do nada... O carro estava no drive, estacionado e, de repente, deu um arrancão! Não deu tempo de nada... Mas, graças a Deus, está tudo bem e ninguém se machucou", disse ele, em conversa com o EGO. Pedro Novaes estava dirigindo e levava ainda o irmão mais velho, Diogo, e outros três amigos.

Acidente grave com filho de Bonner e Fátima Bernardes

No último dia 3, quem envolveu-se em grave acidente foi um dos trigêmeos, o Vinícius Bonemer, 19. Segundo informações do jornal O Dia, o veículo em que ele estava com um amigo, identificado como Giuliano Costa, colidiu com um ônibus e um caminhão na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio. O motorista foi internado em estado grave.